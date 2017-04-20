Израильские военные заявили о наличии у Асада нескольких тонн химического оружия – Reuters

Израильские военные в среду заявили о наличии у сирийского президента Башара аль-Асада еще нескольких тонн химического оружия.

Как сообщает Reuters, высокопоставленный израильский военный в ходе брифинга для израильских журналистов сказал, что «несколько тонн химического оружия» остались в руках сил Асада.

По данным некоторых местных СМИ со ссылкой на источник в среде военных, режим Асада имеет химическое оружие объемом до трех тонн.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с вероятным применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

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В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Директор Организации по запрещению химического оружия подтвердил использование зарина или его аналога в сирийском Идлибе.