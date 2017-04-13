США перехватили разговоры военных Асада, обсуждавших химическую атаку в Сирии - CNN

Американская разведка перехватила разговоры представителей вооруженных сил Сирии и экспертов по химическому оружию, в которых они обсуждали подготовку газовой атаки с использованием зарина в сирийском Идлибе 4 апреля. Об этом CNN стало известно от источника во властных структурах США, передает ТСН.

Так, перехваченные разговоры являются частью разведывательной информации, которую начали исследовать через несколько часов после химической атаки, чтобы установить виновного. Американские чиновники заявили, что не имеют сомнений, что за атакой стоит сирийский лидер Башар Асад.

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Также источник CNN отметил, что США не знали заранее о подготовке химической атаки. Страна собирает столько разведданных в Сирии и Ираке, что не всегда успевает расшифровать полученные данные.

Отметим, что Соединенные Штаты не нашли подтверждения тому, что российские вооруженные силы обсуждали химатаку в Идлибе, что, вероятно, свидетельствует о том, что россияне намного более осторожны в своих коммуникациях, чтобы избежать перехвата информации, считает источник.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в городе Хан Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака. По данным Syrian Observatory for Human Rights,в результате атаки погибли 72 человека.

США 7 апреля выпустили около 60 крылатых ракет "Томагавк" по правительственной авиабазе в Сирии. Американский президент Дональд Трамп заявил, что это было ответом на химатаку в Идлибе.