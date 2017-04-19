Химическая атака в сирийском Идлибе: анализ подтвердил использование зарина или его аналога

Зарин или аналогичный запрещенный токсин был использован при атаке 4 апреля в сирийском Идлибе, в результате чего погибли около 90 человек. Об этом заявил генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю, передает Reuters.

Он отметил, что результаты проведенного специалистами ОЗХО анализа "указывают на то, что использовался зарин или подобное ему вещество".

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Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.