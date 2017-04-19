"Это вопрос нескольких дней": во Франции пообещали доказать, что Асад применял химическое оружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что французские разведывательные службы в ближайшие дни предоставят доказательства использования силами президента Сирии Башара аль-Асада химического оружия в атаке на мирных граждан, которая состоялась 4 апреля. Об этом сообщает Reuters.

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Эро рассказал, что французские разведывательные службы и военная разведка проводят соответствующее расследование.

"Это вопрос нескольких дней. И мы предоставим доказательство, что режим совершил эти нападения", - заявил Эро в эфире телеканала LCP.

"У нас в распоряжении есть составляющие, которые позволят нам показать, что режим сознательно использовал химическое оружие", - подчеркнул Эро.

Как сообщал УНИАН, в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека, 6 апреля в городе Латаминах от химоружия погибли еще несколько человек и десятки пострадали.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на сирийские города.