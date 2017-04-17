Россия против применения США силы в отношении Северной Кореи

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия против применения США силы против Северной Кореи. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Если под фигурой речи, которую употребил вице-президент США, понимать угрозу применения силы в одностороннем порядке, то это очень рискованный путь. Мы не приемлем ядерно-ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение резолюций Совета безопасности ООН, но это не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу в нарушение устава ООН», - сказал Лавров.

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«Надеюсь, что односторонних действий наподобие тех, что мы видели недавно в Сирии, не будет», - заявил он.

Лавров выразил надежду, что США будут следовать линии, которую президент Дональд Трамп «неоднократно озвучивал в период своей предвыборной кампании».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля вице-президент США Майк Пенс заявил, что «эра стратегического терпения» США "закончилась" в отношении КНДР из-за ее нежелания отказаться от ядерного оружия и баллистических ракет.