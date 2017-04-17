В США заявили, что "эра стратегического терпения" в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР закончилась
В США отмечают, что хотят обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров"
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что "эра" стратегического терпения США "закончилась", в отношении ракетно-ядерной проблемы КНДР. Об этом он сказал 17 апреля во время посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая является фактической границей между Южной Кореей и КНДР, передает Reuters.
Пенс заявил, что США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров".
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"Тем не менее рассматриваются все варианты действий для достижения цели и обеспечения стабильности народа этой страны (Южной Кореи, — ред.)", — сказал вице-президент США.
Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет "делать больше" с целью преодоления кризиса на Корейском полуострове.
Как сообщал УНИАН ранее, президенту США Дональду Трампу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином удалось убедить своего китайского коллегу в непривлекательности для сотрудничества Северной Кореи. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила заместитель советника американского лидера по национальной безопасности Кэтлин Макфарлэнд.
"Президент Трамп смог донести главе Китая, что Северная Корея больше не является активом. Северная Корея - это помеха, обуза для всех и угроза не только для США, не только для Южной Кореи, не только для Японии, не только для России, но в том числе и для Китая", - сказала она, комментируя прошедший 6-7 апреля встреча двух лидеров в имении Трампа во Флориде.