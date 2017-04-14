В Пакистане толпа убила студента за "богохульство" в соцсети

Пакистанский студент факультета журналистики был убит толпой в кампусе в городе Мардан, сообщает BBC. Еще один студент был госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данным пакистанской полиции, студентов, принимавших участие в расправе, задержали, а студенческий городок университета имени Абдула Вали Хана закрыли.

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В расправе над парнями участвовали сотни человек. По данным СМИ, в студентов стреляли, их избивали досками, палками и камнями, предварительно раздев.

Также сообщается, что убитый студент ранее вызывал неприязнь со стороны других учащихся из-за своих либеральных взглядов.

По мнению участников расправы, студенты публиковали в Facebook посты, содержащие богохульства. В полиции сообщили, что в отношении студентов не расследовалось никаких дел по обвинению в богохульстве.

По данным правозащитников, по меньшей мере 65 человек были убиты в Пакистане после обвинения в богохульстве с 1990 года.