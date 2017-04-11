Число казней в мире за 2016 год снизилось почти на 40% – Amnesty International

Число казней в мире за 2016 год снизилось на 37% по сравнению с 2015 годом.

Об этом сообщает в ежегодном отчете международная правозащитная организация Amnesty International, передает "Би-би-си".

По данным организации, в прошлом году были выполнены 1032 смертных приговора, тогда как годом ранее были казнены 1634 человека. Снижение числа казней произошло в первую очередь за счет Ирана и Пакистана.

При подсчетах не учитывались казни в Китае, так как точные данные по этой стране отсутствуют. Предполагается, что в КНР казнено больше людей, чем во всех остальных странах вместе взятых.

Впервые с 2006 года в список пяти стран с наибольшим числом казней не попали США. Сейчас странами с самым большим числом казней являются Китай, Иран (567 казней), Саудовская Аравия (154 казни), Ирак (88 казней) и Пакистан (87 казней).

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В Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Беларуси и Казахстане.

Беларусь в апреле 2016 года привела в исполнение смертный приговор впервые за 17 месяцев. Год назад был казнен 22-летний житель Речицы Сергей Иванов, признанный виновным в изнасиловании и убийстве.

Также в 2016 году после долгого перерыва были приведены в исполнение смертные приговоры в Палестинской автономии, Ботсване и Нигерии.

В настоящее время смертные казни отменены в 104 странах. В 1997 году таких стран было только 64.