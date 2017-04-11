В КНДР заявили о готовности к войне с США - The Guardian

Северная Корея "готова к войне" после того, как США развернули боевую группу в водах вблизи Корейского полуострова.

Также КНДР предупредила о "катастрофических последствиях" в ответ на любые дальнейшие провокации со стороны США после отправки в воды полуострова боевой группы, передает The Guardian.

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"Мы заставим США нести полную ответственность за катастрофические последствия их возмутительных действий", - заявил пресс-секретарь МИД КНДР.

"КНДР готова отреагировать на любой режим войны, который пожелает США", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь МИД КНДР заявил, что приближение американского авианосца "Карл Винсон" к берегам Корейского полуострова означает, что "планы США по вторжению в Северную Корею достигли серьезной фазы".