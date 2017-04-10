Беларусь рассчитывает получить от России кредит на 1 миллиард долларов
В Белоруссии рассчитывают на "хорошие условия" кредита.
Беларусь рассчитывает получить от России около 1 млрд долларов кредитных ресурсов.
Об этом заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко в эфире Общенационального телевидения (ОНТ), передает ТАСС.
«Было сделано поручение выделить еще дополнительно около миллиарда долларов кредита на хороших условиях», - отметил вице-премьер.
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По его словам, соответствующая договоренность достигнута 3 апреля в ходе встречи в Санкт-Петербурге президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь не готовы к созданию реального союза.