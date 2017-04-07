"Споткнулись на ровном месте": Лукашенко заявил, что РФ и Беларусь не готовы к созданию реального союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко полагает, что Россия и Беларусь не готовы к созданию реального союза.

Об этом он заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании "Мир", сообщает TUT.BY.

Президент отметил, что, когда против России ввели санкции, это сказалось на экономическом развитии соседних с ней государств, в частности Беларуси и Казахстана.

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"Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться? Это ненормально. Должны работать все наши государственные органы и структуры и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, наличие проблем должно подталкивать Беларусь и Россию к объединению в союзное государство.

Лукашенко решил напомнить, что если бы в свое время страны не отошли от плана построения союзного государства, то сейчас бы не возникало вопросов со стороны не только журналистов, но и со стороны белорусов и россиян

"Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но тогда надо решать другие вопросы. Что касается людей – мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть", – подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Беларусь готовится выйти из Евразийского Экономического Союза, ОДКБ и, возможно, из союзного государства.