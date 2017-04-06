Российская Госдума проверит некоторые американские СМИ относительно их влияния на российские выборы

15:24, 06 апреля 2017
Мир
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Речь идет о тех американских СМИ, которые работают на территории России.

В Госдуме проверят, соблюдались СМИ законодательства о выборах / rodina.ru

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил о ходе выполнения протокольного поручения относительно проверки деятельности российских служб «Голоса Америки», «Радио Свобода» и других американских СМИ на соответствие российскому законодательству. Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил журналистам в Москве.

«После консультаций с депутатами и инициатором протокольного поручения Константином Затулиным комитетом принято решение провести в апреле расширенное заседание с участием аналитиков и экспертов, чтобы проверить, насколько «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN, работающие в Российской Федерации, придерживались российского законодательства о выборах и влияли ли они на избирательные процессы в России», – сказал Левин.

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Он добавил, что «подобные вопросы вбрасываются в американскую общественную мысль, когда обвиняют RT, агентство Sputnik и другие российские СМИ в том, что они влияли на президентские выборы в США и стремились подорвать доверие к самой процедуре голосования».

Как известно, в Кремле не раз утверждали, что РФ никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела, тем более в избирательные процессы других стран».

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Теги: #Кремль#выборы#СМИ