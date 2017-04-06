В Астрахани ликвидировали подозреваемых в нападении на силовиков

Бойцы Росгвардии завершили спецоперацию против предполагаемых участников нападений на полицейских и росгвардейцев в Астрахани, убиты все четверо подозреваемых, сообщил представитель Росгвардии утром в четверг, как сообщает DW.

"Один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани был ликвидирован при нападении на пост Росгвардии, второй погиб после ранения в спину, двое других были окружены и ликвидированы. Все они находились в розыске по делу об убийстве полицейских. Потерь среди бойцов Росгвардии нет", - сообщил один из росгвардейцев в интервью агентству РИА "Новости".

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Следственный комитет России (СКР) подтвердил сообщение о завершении спецоперации. "Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми", - сказал "Интерфаксу" представитель СКР Андрей Хегай, уточнив, что спецоперация проходила в промышленном секторе Ленинского района Астрахани.

Нападение на росгвардейцев произошло в ночь на 6 апреля в Астрахани. Преступники отобрали у них оружие и скрылись. Предыдущий инцидент со стрельбой в городе произошел в ночь на 4 апреля, когда группа мужчин расстреляла двух сотрудников полиции, приехавших на оформление дорожно-транспортного происшествия. СК России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейских, хищении оружия и незаконном хранении боеприпасов. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил, что за убийством полицейских стоит группа "радикальных исламистов-ваххабитов".