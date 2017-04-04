В России неизвестные расстреляли двух инспекторов ГПС (видео)

В российском городе Астрахань неизвестные расстреляли двух инспекторов ГПС, правоохранители скончались на месте инцидента. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 4 апреля, около 00:27 минут. По данным следствия, неизвестные возле магазина "Магистраль" с огнестрельным оружием напали на наряд ГПС отдельного батальона дорожно-постовой службы. Неустановленные лица произвели несколько выстрелов, в результате которых оба инспектора погибли на месте инцидента.

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Злоумышленники украли у них табельное оружие и скрылись.

Открыто уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В связи с совершением тяжких преступлений разыскивается Нурбол Саспанов 1990 года рождения и еще семеро лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

Позже в Сети опубликовали предполагаемое видео с места события. На нем неизвестный мужчина находился в машине с сотрудниками ГПС. Впоследствии он вышел из салона и правоохранителей расстреляли. Официального подтверждения относительно видео не было.