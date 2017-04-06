Трамп и Меркель обсудили ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду, 5 апреля, провели телефонные переговоры.

Лидеры государств обсудили конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане, сообщает Reuters.

"Лидеры договорились тесно сотрудничать и координировать действия по этим и другим вопросам", - уточнили в пресс-службе Белого дома.

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Как сообщал УНИАН, ранее Трамп и Меркель обсудили российскую агрессию на востоке Украины в ходе визита канцлера Германии в Вашингтон, который состоялся 17 марта.

Трамп заявил, что США вместе с Германией и Францией привержены мирному разрешению конфликта на Украине. Меркель по итогам встречи тогда подчеркнула, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем, но не оставляет надежды на улучшение отношений с Российской Федерацией.

Меркель заявила, что американская администрация и президент Трамп привержены Минскому процессу в урегулировании конфликта на востоке Украины.