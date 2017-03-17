Меркель "за" урегулирование конфликта в Украине мирным путем, но надеется на улучшение отношений с РФ

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель заявляет, что конфликт в Украине нужно урегулировать мирным путем, но не оставляет надежды на улучшение отношений с Российской Федерацией.

Об этом она сказала на совместной с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом пресс-конференции, трансляция которой проходила на американском канале CBS News.

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Меркель подчеркнула, что американская администрация и президент Трамп привержены Минскому процессу в урегулировании конфликта на востоке Украины.

“Мы должны прийти к решению этой проблемы. Должно быть безопасное и надежное урегулирование для Украины, но отношения с Россией должны быть также улучшены, как только ситуация на месте будет просветленной. Минск является хорошей основой, но, к сожалению, мы не достигли прогресса, к которому стремились”, - подчеркнула Меркель.

При этом она заявила, что несмотря на это, “мы собираемся продолжать работать вместе с нашими экспертами в следующие несколько месяцев по этому вопросу”.

Во время выступления Меркель говорила на немецком языке, который сопровождался закадровым английским переводом.