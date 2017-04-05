В России хотят запретить пользоваться соцсетями детям до 14 лет

В законодательном собрании Ленинградской области разработан законопроект, вводящий, в числе прочего, запрет на пользование соцсетями детям до 14 лет, как сообщает "Медуза".

Документ, как сообщил РИА Новости его автор, депутат регионального парламента Владимир Петров, предполагает, что владелец сервиса при регистрации российских или иностранных пользователей будет обязан проверить их паспортные данные.

Общегражданские паспорта в России выдаются с 14 лет, таким образом, лица моложе этого возраста, в случае принятия законопроекта, пользоваться соцсетями не смогут.

В случае нарушения требования о проверке паспортных данных, предлагается взимать с юридических лиц штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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Также законопроект разрешает вести только одну персональную страницу в соцсети, и только под настоящим именем и фамилией.

Пользователям, которые моложе 18 лет, предлагается запретить вступать в сообщества с непредназначенным для детей контентом. За нарушение этого правила предусматривается штраф с родителей нарушителя в размере до двух тысяч рублей.

«Известия» написали, что законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 5 апреля. Однако в законодательном собрании Ленинградской области сообщили РИА Новости, что проект Петрова пока не поступил даже на рассмотрение регионального парламента. В Госдуму законопроект может быть внесен лишь после того, как соответствующее решение примет законодательное собрание Ленинградской области.