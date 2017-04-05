В России изображение Путина с накрашенными губами признали экстремистским

Минюст внес в список экстремистских материалов плакат с изображением человека, похожего на президента России Владимира Путина, на лицо которого нанесен макияж. Основанием стало решение, которое принял 11 мая прошлого года Центральный районный суд Твери, передает РБК.

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Как поясняется в обновленном Федеральном списке экстремистских материалов, изображение было опубликовано 7 мая 2014 года на странице пользователя социальной сети «ВКонтакте» Александра Цветкова. В настоящий момент этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сайта.

У похожего на главу государства мужчины, как рассказали в Минюсте, на оказавшемся в списке экстремистских материалов плакате были «накрашены ресницы и губы». Это, как уточнили в министерстве, «по замыслу автора/авторов плаката, должно служить намеком на якобы нестандартную сексуальную ориентацию президента России».

Под изображением, по информации представителей ведомства, была размещена подпись, автор которой провел параллель между избирателями Путина и гомосексуалистами: "...вроде бы их много, но среди моих знакомых их нет".

Кроме того, в список экстремистских, как рассказали в министерстве, после решения Центрального районного суда Твери от 11 мая 2016 года был внесен «плакат-коллаж», опубликованный в том же аккаунте 4 марта 2014 года. На нем, в свою очередь, по информации ведомства, были изображены три человека: двое — в форме солдат Третьего рейха — похожи президента Владимира Путина и председателя правительства Дмитрия Медведева. Справа же, как рассказали в министерстве, была размещена фотография патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под плакатом, по данным Минюста, была подпись: "Оккупанты - еже в Москве".

Как сообщал УНИАН, в ноябре минувшего года американское телешоу Saturday Night Live показало поцелуй Трампа и Путина.