В американском шоу показали поцелуй Трампа и Путина (видео)
Американское телешоу Saturday Night Live в начале своего очередного выпуска показало поцелуй кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Видеозапись опубликована на YouTube-канале телешоу.
Актер Алек Болдуин, исполняющий роль Трампа, критиковал Клинтон за то, что она использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в должности госсекретаря.
При этом в образе Трампа он целует сначала сотрудника ФБР, которых актриса Кейт Маккиннон в образе Хиллари Клинтон обвиняет в предвзятости и желании помочь Трампу стать президентом США.
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После она переходит на тему взаимоотношений миллиардера с Путиным. Болдуин в образе Трампа отвечает, что не знаком и не знает Путина, но после появляется актер в образе президента России с голым торсом и целует Трампа.
На призывы Клинтон обсудить произошедшее ведущая телеканала CNN, которую играет Сесили Стронг, отвечает, что это «может значить что угодно», и предлагает продолжить обсуждение почтовой переписки Клинтон.