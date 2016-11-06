В американском шоу показали поцелуй Трампа и Путина (видео)

Видеозапись опубликована на YouTube-канале телешоу.

Актер Алек Болдуин, исполняющий роль Трампа, критиковал Клинтон за то, что она использовала частный почтовый сервер для служебной переписки в должности госсекретаря.

При этом в образе Трампа он целует сначала сотрудника ФБР, которых актриса Кейт Маккиннон в образе Хиллари Клинтон обвиняет в предвзятости и желании помочь Трампу стать президентом США.

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После она переходит на тему взаимоотношений миллиардера с Путиным. Болдуин в образе Трампа отвечает, что не знаком и не знает Путина, но после появляется актер в образе президента России с голым торсом и целует Трампа.

На призывы Клинтон обсудить произошедшее ведущая телеканала CNN, которую играет Сесили Стронг, отвечает, что это «может значить что угодно», и предлагает продолжить обсуждение почтовой переписки Клинтон.