Испания арестовала имения и счета дяди президента Сирии Башара Асада

Власти Испании наложили арест на счета и имения дяди сирийского президента Башара Асада - Рифата Асада, заподозрив его в краже 300 млн долларов из сирийской казны в 1984 году, пишет Русская служба Би-Би-Си.

Следствие по делу 79-летнего экспатрианта из Сирии началось во Франции, где он проживает уже более 30 лет. Французская прокуратура подозревает бывшего офицера сирийской армии в отмывании средств, подлоге и уклонении от уплаты налогов.

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Среди имущества Рифата Асада в Испании - виллы в андалусийских курортах Марбелья и Пуэрто-Банус, где прошло уже 15 обысков.

Кроме того, по представлению прокуратуры Испании уже заблокированы 16 счетов, имеющих непосредственное отношение к Асаду. Ещё 76 счетов проверяются надзорным ведомством.

Суммарная стоимость 503 единиц имущества семьи Рифата Асада, среди которых виллы, квартиры, парковки и отель категории "люкс", составляет 691 млн евро (735 млн долларов). Одна только крупная ферма Ла-Макина ("Машина") оценивается в 60 млн евро.

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По сообщениям французской прокуратуры, тесно сотрудничающей с испанскими коллегами, часть компаний и единиц собственности на андалусийском побережье управлялись женами и детьми 79-летнего Рифата.

Сам дядя президента Сирии утверждал, что ему ранее давали деньги представители саудовской королевской семьи.

Рифат Асад - бывший вице-президент Сирии и командир специальных сил безопасности. В феврале 1982 года он руководил подавлением исламистского мятежа в городе Хама, во время которого погибли, по разным данным, от 10 до 25 тысяч человек.

В 1983 году, когда у экс-президента Сирии Хафеза Асада возникли проблемы со здоровьем, его младший брат Рифат, имевший в подчинении многотысячную армейскую группировку, предпринял попытку военного переворота.

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Он установил военный контроль над Дамаском, однако добиться полной победы не сумел. На следующий год, когда его брат оправился от сердечного приступа, Рифат был вынужден отправиться в "бессрочную заграничную командировку", получив церемониальный пост вице-президента, но лишившись всех остальных постов.

До 1998 года Рифат Асад номинально сохранял пост второго лица сирийского государства, не имея возможности вернуться в страну. В настоящее время он постоянно проживает за границей, в основном во Франции и Испании. 79-летний эмигрант является непримиримым критиком правящего сирийского режима и считает себя законным главой государства.