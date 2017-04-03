РосСМИ опубликовали фото второго подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге

23:29, 03 апреля 2017
Мир
2792 0

Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга.

REUTERS

Российский "Пятый канал" опубликовал фотографию человека, который предположительно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге.

Читайте такжеТрамп назвал теракт в Петербурге "ужасным событием"

"Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции "Площадь Восстания"", - сказано в сообщении.

5-tv.ru

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
Теги: #метро#теракт#Санкт-Петербург