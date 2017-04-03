РосСМИ опубликовали фото второго подозреваемого в организации теракта в Санкт-Петербурге

Российский "Пятый канал" опубликовал фотографию человека, который предположительно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге.

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"Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции "Площадь Восстания"", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.