Теракт в Петербурге: камеры "поймали" вероятного организатора взрыва
17:44, 03 апреля 2017Мир
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Предполагаемый террорист попал на видеокамеры метро.
Петербургский террорист попал на запись камеры наблюдения / vk.com/spb_today
Камеры в метро Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник.
По неподтвержденным данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.
Ранее Путин прокомментировал взрыв на синей ветке в метро Санкт-Петербурга. Говоря о причинах, он отметил, что ещё рано делать выводы: всё покажут результаты расследования.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге