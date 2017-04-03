Теракт в Петербурге: камеры "поймали" вероятного организатора взрыва

Камеры в метро Петербурга запечатлели предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник.

По неподтвержденным данным, взрывное устройство было оставлено в вагоне поезда в портфеле.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Сейчас все станции петербургской подземки закрыты на вход и выход.

Ранее Путин прокомментировал взрыв на синей ветке в метро Санкт-Петербурга. Говоря о причинах, он отметил, что ещё рано делать выводы: всё покажут результаты расследования.