Количество погибших при теракте в Петербурге выросло до 11 человек

По уточненным данным Национального антитеррористического комитета количество жертв теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля составило 11 человек, в больницах города находятся 45 пострадавших.

Об этом говорится в сообщении информационного центра НАК, поступившем в РБК.

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​"В результате взрыва по уточненным данным погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах", - говорится в сообщении ведомства.

В НАК также подтвердили информацию об обнаружении второго взрывного устройства в петербургской подземке.

"На станции "Площадь Восстания" был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством, начиненным поражающими элементами и готовым к применению", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 10 человек.