Взрывное устройство на станции "Технологический институт" было начинено болтами

По последним данным, взрывное устройство на станции петербургского метро "Технологический институт" было начинено болтами, как сообщает "Лайф.ру", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Напомним, днём 3 апреля на станциях петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы.

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Как сообщал УНИАН, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро.