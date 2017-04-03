Взрывное устройство на станции "Технологический институт" было начинено болтами
16:31, 03 апреля 2017Мир
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В полиции сообщили подробности о взрыве в метро Санкт-Петербурга.
Взрыв произошел прямо в вагоне метро / vk.com/spb_today
По последним данным, взрывное устройство на станции петербургского метро "Технологический институт" было начинено болтами, как сообщает "Лайф.ру", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Напомним, днём 3 апреля на станциях петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремели взрывы.
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Как сообщал УНИАН, взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге - «Сенная площадь» и «Технологический институт».
Погибло не менее 10 человек, десятки получили ранения. Сейчас закрыты все станции метро.
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Новость в сюжете: Взрыв в метро в Санкт-Петербурге