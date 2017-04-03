Трамп заявил о готовности США в одиночку действовать против КНДР

США готовы в случае необходимости к самостоятельным действиям против Северной Кореи.

Если Китай окажется не в состоянии решить эту проблему, тогда США придется вмешаться, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью изданию Financial Times, передает dw.com.

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Как отметила в беседе с журналистами издания заместитель советника по безопасности президента США Кэтлин Троя-Макфарлэнд, существует вероятность, что Северная Корея сможет обзавестись ракетами, способными нести ядерные боеголовки и достичь территории США еще до конца первого срока Трампа.

Напоним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность военных действий против КНДР в случае провокации.