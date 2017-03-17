США допускают возможность военных действий против КНДР - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность военных действий против КНДР в случае провокации, передает СNN.

Также он отметил, что политика "стратегического терпения" Вашингтона закончилась.

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"Безусловно, мы не хотим, чтобы ситуация дошла до военного конфликта... но очевидно, если Северная Корея совершит действия, которые будут угрожать южнокорейским или нашим собственным военным, то она получит адекватный ответ", - подчеркнул Тиллерсон.

“Если угроза от программы их вооружений вырастет до уровня, который, по нашему мнению, потребует действий, то такая возможность рассматривается", - отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что Вашингтон отклонил предложение Китая о приостановке совместных военных учений США и Южной Кореи в обмен на прекращение Пхеньяном запусков баллистических ракет и ядерных испытаний.