В Москве полиция начала задерживать участников акции протеста против коррупции (фото, прямая трансляция)

В Москве произошли первые задержания в связи с антикоррупционной акцией, проходящей 26 марта по всей России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Пушкинской площади, которая находится посередине улицы Тверской, собралось уже несколько десятков человек, в том числе многочисленные съемочные группы. По состоянию на данный момент задержана как минимум одна женщина, которая держала в руках листок бумаги.

У станции метро «Белорусская» задержаны уже 10 человек, передает Meduza.

Вдоль улицы Тверская, где было анонсировано собрание, дежурят усиленные патрули российских правоохранителей.

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В частности, вдоль улицы и в прилегающих переулках припаркованы десятки полицейских автомобилей и автобусов со спецтехникой. Кроме этого, непосредственно проезжая часть улицы Тверская в некоторых местах огорожена специальным металлическим забором.

В связи с «ремонтом» ограничено движение на станциях метро в центре российской столицы.

Оппозиционер Алексей Навальный призвал россиян в воскресенье, 26 марта, выйти на акцию протеста против коррупции в высших эшелонах власти РФ.

С утра по всей России начались акции, связанные с расследованием Фонда борьбы с коррупцией в отношении премьер-министра Дмитрия Медведева. В некоторых городах власти согласовали акции, в некоторых — нет.

В Москве акция не была согласована городскими властями, правоохранительные органы предостерегли жителей от участия в мероприятии.