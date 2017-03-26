Полиция Москвы предупредила, что личная безопасность участников акций протеста - под угрозой

Московская полиция предупреждает, что личная безопасность участников акции в столице РФ против коррупции в высших эшелонах российской власти «под угрозой».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе московской полиции.

«ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой», - говорится в сообщении.

Заявляется, что ответственность за безопасность граждан, в том числе, возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены.

Полиция «убедительно просит» воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта на Тверской улице. Акция запланирована на 14.00 по киевскому времени.

На митингах в российских городах задержали уже несколько десятков человек.

Владивосток: одни против коррупции, другие - на ее защите. pic.twitter.com/f7quPpU7d5 — Alexey Navalny (@navalny) March 26, 2017

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный призывал россиян в воскресенье, 26 марта, выйти на акцию протеста против коррупции в высших эшелонах власти РФ.

Навальный напомнил о недавно обнародованном расследовании о коррупционных действиях российского премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам оппозиционера, Медведев «получил миллиарды на подконтрольные благотворительные фонды и потратил их на яхты, дворцы и виноградники».

Он отметил, что, хотя с расследованием ознакомились более 14 млн человек, ни сам Медведев, ни Кремль вообще не сказали ни одного слова, чтобы объясниться перед народом.

«Именно поэтому 26 марта проходит общероссийская акция «Он нам не Димон» - мы выходим на улицы и требуем ответов, раз власть делает вид, что ничего не замечает. В акции участвует 100 городов по всей России. Я призываю вас найти в нем свой и присоединиться к акции. #ДимонОтветит», - сказал Навальный.

Ранее Навальный заявлял, что пойдет на антикоррупционную акцию 26 марта, несмотря на то, что правительство Москвы отказалось ее согласовать.