Сегодня исполняется четыре года с начала служения Папы Франциска

Сегодня, 19 марта, исполнилось четыре года с начала Петрова служения Папы Франциска. Об этом сообщает Радио Ватикана.

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«Оберегать Иисуса с Марией, беречь все творение, оберегать каждого человека, особенно бедного, оберегать нас самих себя: вот какое служение призван осуществлять Епископ Рима, но к которому призваны мы все... Прошу заступничества Пречистой Девы Марии, святого Иосифа, святых Петра и Павла, святого Франциска, чтобы Святой дух сопровождал мое служение, а всем вам говорю: молитесь за меня!» - сказал понтифик 19 марта 2013 года в конце своей проповеди во время Святой мессы на площади Святого Петра по случаю торжественного начала своего служения.

Также сегодня – именины предшественника Папы Франциска, Бенедикта XVI, который в день своего рождения получил имя Йозеф (19 марта католическая церковь отмечает торжество св. Иосифа, Обручника Пречистой Девы Марии и Небесного покровителя Вселенской Церкви). По словам понтифика, это очень богатое содержанием совпадение.

Кроме того, сообщается, что 19 марта 2016 года Папа Франциск открыл свой аккаунт @Franciscus в Instagram. «Через год этот аккаунт насчитывает 3,5 млн фолловеров, а опубликованные фото еженедельно просматривают в среднем 10 млн человек», - отметили в Ватикане.