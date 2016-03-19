Папа Римский завел аккаунт в Instagram

19:30, 19 марта 2016
Мир
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Папа Римский Франциск завел аккаунт в Instagram.

REUTERS

В профиле franciscus уже опубликовано первое фото, где Папа Римский молится.

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У Папы также есть аккаунт в Twitter (@Pontifex), на который подписались 27 млн пользователей.

Ранее в Ватикане Папа Римский встретился с генеральным директором и сооснователем Instagram Кевином Систром.

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