Израиль опровергает сообщения о потере своего самолета в Сирии (видео)

Об этом сообщает 9 канал. Отмечается, что минувшей ночью израильские ВВС нанесли удары по целям в Сирии. Согласно арабским СМИ, целью стала автоколонна, перевозившая стратегическое оружие для шиитской группировки "Хизбалла" в районе западного отрога эль-Каламун, неподалеку от ливанской границы.

Уточняется, что по завершении боевого задания и на обратном пути израильские самолеты были обстреляны сирийскими системами ПВО. Тогда сработала израильская система противоракетной защиты, и ракета "Хец-2" сбила одну из сирийских ракет.

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"В армейской пресс-службе сообщили, что ни на каком из этапов операции не было серьезного риска для израильских пилотов. Однако сирийские ракеты следовали за бомбардировщиками на территорию Израиля. Тогда-то и было принято решение их ликвидировать, чтобы не создавать риска для жизни рядовых израильтян", - сказано в сообщении.

Сигнал воздушной тревоги был задействован как раз в этот момент, чтобы падающие осколки сбитой ракеты случайно не поразили жилые дома и не покалечили людей. Согласно иорданским СМИ, "неопознанный объект" упал возле деревни Анаба в мухафазе Ирбид.

Из публикаций не вполне ясно, речь идет о сирийской ракете или осколках израильского "Хеца". Из-за подобного развития событий армии в виде исключения пришлось взять на себя ответственность за ночную атаку. Обычно при ликвидации колонн с оружием для "Хизбаллы" Израиль никак не комментирует ситуацию.

В то же время, сирийская армия заявляет об уничтожении израильского самолета.