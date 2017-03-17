Сирийская армия заявляет об уничтожении израильского самолета

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что противовоздушная оборона сбила один из израильских самолетов, еще один самолет получил повреждения.

Как сообщает Русская служба ВВС, по сообщениям сирийской армии всего было 4 самолета, а сбитый самолет упал в Дамаске.

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Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".