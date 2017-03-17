Сирийская армия заявляет об уничтожении израильского самолета
11:10, 17 марта 2017Мир
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Командование сирийской армии заявляет, что израильские самолеты утром нарушили сирийское воздушное пространство и атаковали военную цель вблизи Пальмиры.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что противовоздушная оборона сбила один из израильских самолетов, еще один самолет получил повреждения.
Как сообщает Русская служба ВВС, по сообщениям сирийской армии всего было 4 самолета, а сбитый самолет упал в Дамаске.
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Ранее Сирия неоднократно заявляла об ударах Израиля по своей территории. Израиль это не подтверждал, но и не опровергал. При этом Израиль неоднократно выражал обеспокоенность активностью в Сирии ливанского военизированного движения "Хезболла".
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