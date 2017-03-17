В Сирии по мечети на территории повстанцев нанесен авиаудар: более 40 человек погибли
02:35, 17 марта 2017Мир
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Как минимум 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо.
Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы / dw.com
Как передает DW.com со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека, большинство убитых были гражданскими лицами.
Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы. Чьи именно военно-воздушные силы нанесли удар, до сих пор неизвестно. В этом регионе совершают боевые вылеты сирийские и российские истребители.
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С конца 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется только на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" и другим джихадистским организациям.
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