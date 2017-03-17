В Сирии по мечети на территории повстанцев нанесен авиаудар: более 40 человек погибли

Как передает DW.com со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека, большинство убитых были гражданскими лицами.

Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы. Чьи именно военно-воздушные силы нанесли удар, до сих пор неизвестно. В этом регионе совершают боевые вылеты сирийские и российские истребители.

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С конца 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется только на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" и другим джихадистским организациям.