Авиаудар по больнице в Алеппо: Associated Press опубликовало видео с камер наблюдения

По информации Associated Press, запись была сделана в одной из детских больниц в восточном Алеппо в пятницу, 18 ноября.

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Напомним, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

Как сообщал УНИАН, в Алеппо в результате интенсивных воздушных ударов и артиллерийских обстрелов, произошедших 19 ноября, погибли десятки людей.