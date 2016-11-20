Авиаудар по больнице в Алеппо: Associated Press опубликовало видео с камер наблюдения
17:48, 20 ноября 2016Мир
6573 10
Опубликовано видео из лечебного учреждения в Алеппо во время авиаудара.
По информации Associated Press, запись была сделана в одной из детских больниц в восточном Алеппо в пятницу, 18 ноября.
Читайте такжеБелый дом: отвратительным действиям Путина и Асада в Алеппо не может быть оправдания
Напомним, в контролируемой повстанцами восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.
Как сообщал УНИАН, в Алеппо в результате интенсивных воздушных ударов и артиллерийских обстрелов, произошедших 19 ноября, погибли десятки людей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter