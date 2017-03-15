В США отставного адмирала обвиняют во взятках в виде секс-вечеринок

Адмирал в отставке Военно-морских сил США Брюс Лавлесс предстал перед федеральным судом в Сан-Диего по обвинению во взятках, которые иногда принимали форму секс-вечеринок, передает Би-Би-Си.

Помимо Лавлесса перед судом предстали еще семь офицеров ВМС в отставке и один офицер Корпуса морской пехоты США.

Читайте такжеКандидат на пост главы ВМС США отказался от должности

Согласно обвинению, офицеры выдавали секретную информацию о передвижении судов в обмен на взятки, предоставляемые в том числе в виде роскошных обедов, ночей в дорогих гостиничных номерах и услуг проституток.

По данным следствия, военнослужащие получали взятки от бизнесмена Леонарда Фрэнсиса в обмен на сотрудничество с его компанией Glenn Defense Marine Asia.

Как сообщает издание The Washington Post, в обвинительном заключении значатся часы стоимостью в 25 тыс. долларов, сигары марки Cohiba по 2 тыс. долларов за коробку и коньяк по 2 тыс. долларов за бутылку.

Обвинение также утверждает, что в ходе визита в Манилу в мае 2008 года пять офицеров ВМС США участвовали в вечеринке с проститутками в отеле "Шангри-Ла", которая растянулась на несколько дней, и за это время выпили все запасы шампанского на общую сумму в 50 тыс. долларов.

Лавлесс был арестован во вторник в городе Коронадо в Калифорнии. По данным ВМС, всего по делу о коррупции проходят более 200 человек, в том числе около 30 адмиралов, имена большинства из них не называются. К настоящему моменту обвинения предъявлены 27 военнослужащим.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп опроверг обвинения в развлечениях с проститутками в Москве, отвечая на вопрос американского журналиста, не боится ли он шантажа со стороны РФ после визита в Москву и не сожалеет ли он о том, что там произошло. Трамп заявил, что в силу своей известности он крайне осторожный человек, и того же требует от своих телохранителей и других людей, окружающих его.