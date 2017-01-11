Трамп ответил на обвинения о развлечениях с путанами в Москве: кто-то действительно верит в это?

Дональд Трамп опроверг обвинения в развлечениях с проститутками в Москве, отвечая на вопрос американского журналиста, не боится ли он шантажа со стороны РФ после визита в Москву и не сожалеет ли он о том, что там произошло.

Трамп заявил, что в силу своей известности он крайне осторожный человек, и того же требует от своих телохранителей и других людей, окружающих его. Особенно это касается выездов за рубеж.

Читайте такжеDie Welt: есть ли у Москвы компромат на Трампа?«Я вам вот что скажу, когда я выезжаю из страны… меня телохранители окружают, меня окружают другие люди, я всегда им говорил в любом месте, если я уезжаю из страны – пожалуйста, будьте очень осторожны, потому что в ваших гостиничных номерах, не важно где вы будете, там будут камеры, я не говорю про Россию конкретно, я отношу ее конечно к этой категории, но прежде всего я думаю что в ваших гостиничных номерах и в каких-то других местах непредсказуемых могут быть очень маленькие камеры, эти современные технологии, вы их даже не увидите, вы даже не будете знать что они там, поэтому будьте очень осторожны, иначе потом вы увидите себя по телевизору в передаче новостей. И я говорю это людям всегда и всегда повторяю», - заявил Трамп.

Читайте также"Пентхаус" объявил награду в 1 милллион долларов за видео с Трампом и путанами в Москве«Я был в России несколько лет назад на конкурсе мисс Вселенная, который прошел очень успешно в Москве, и я говорил многим людям - будьте осторожны, потому что вы не хотите увидеть себя по телевизору, камеры повсюду. И опять-таки не только в России, везде, повсюду», - добавил он.

«И что, действительно кто-то верит в эту историю?», - заключил Трамп.

Как сообщал УНИАН, американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

Автор доклада заявляет, что бывший сотрудник российских спецслужб рассказал ему о слежке ФСБ за Трампом, когда тот был в Москве в 2013 году. В частности, как утверждается, российские спецслужбы прослушивали номер в отеле Ritz Carlton, куда Трамп приглашал проституток.

Также в докладе утверждаются, что в обмен на получение данных с электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп согласился отвлечь внимание от российского вторжения в Украину. Трамп назвал этот доклад неправдивым, а его публикацию - "политической охотой на ведьм".