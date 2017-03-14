В ФРГ готовят закон против клеветы в Facebook и Twitter

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) во вторник, 14 марта, представил законопроект, ужесточающий ответственность администрации социальных сетей за появление на их сайтах разжигающих ненависть комментариев и фейковых новостей, как сообщает DW.

"Уголовно наказуемому подстрекательству и клевете в соцсетях должно быть так же мало места, как и на улице", - заявил Маас в Берлине.

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Новый законопроект обязывает операторов соцсетей удалять или блокировать посты, содержащие клевету или разжигающие ненависть, в течение 24 часов после получения жалобы. Предполагается также, что администраторы социальных сетей ежеквартально должны представлять отчет о том, каким образом они отреагировали на поступившие в этот период жалобы. В случае нарушения данного правила или невнимательного отношения к жалобам администрация соцсетей будет вынуждена нести материальную ответственность.

По словам Мааса, пока что не все социальные платформы серьезно относятся к жалобам пользователей о появлении противоправных комментариев или постов. Так, Twitter удаляет лишь один процент подобного контента, Facebook - 39 процентов. "То, что можно работать ответственнее, показывают данные Google и платформы YouTube: здесь удаляют до 90 процентов контента, на который поступают жалобы", - отметил министр.

Высокие суммы штрафов, по мнению Мааса, вынудят администрацию социальных сетей соблюдать новые правила: на лиц, ответственных в их нарушении, можно будет наложить штраф в размере до пяти миллионов евро, фирмам может грозить штраф до 50 млн евро.