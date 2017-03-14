Facebook запретил разработчикам приложений следить за пользователями, используя их данные

В компании Facebook сообщили, что разработчикам приложений запретили использовать данные пользователей для слежки, сообщает Associated Press.

Отмечается, что также разработчики не могут отслеживать активность пользователей для идентификации активистов и демонстрантов.

Facebook распространил заявление, в котором говорится, что разработчики "должны защищать полученные при помощи социальной сети данные от несанкционированного доступа, использования или раскрытия. Например, не производить инструменты, которые будут использованы для слежки".

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Отметим, что в прошлом году Американский союз защиты гражданских свобод установил, что Facebook и Instagram предоставили доступ к данным пользователей компании Geofeedia, которая занимается разработкой продуктов для наблюдения по заказу правоохранительных органов. Позже обе компании прервали действие доступа Geofeedia к аккаунтам.