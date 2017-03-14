"Не уберегли": Путин рассказал правительству РФ о болезни Медведева (видео)
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заболел гриппом.
"Эпидемическая ситуация у нас вроде как идет на убыль, тем не менее ситуация пока еще серьезная. Дмитрия Анатольевича (Медведева - УНИАН.) не уберегли", — сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами кабмина, передает РИА Новости.
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Во вторник у Медведева был запланирован ряд мероприятий, в том числе встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России снижается. По ее словам, превышение эпидпорога зафиксировано лишь в пяти регионах: во Владимирской, Ивановской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Якутии.