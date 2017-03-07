Путин помиловал россиянку, осужденную за sms о военной технике перед вторжением РФ в Грузию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента РФ.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в указе президента.

Документ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.

Гражданка России Оксана Севастиди приговорена к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования послужили несколько sms-сообщений, которые она отправила в 2008 году, незадолго до войны с Грузией.

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Об уголовном деле Севастиди рассказал адвокат Иван Павлов, который защищает осужденную.

Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года, однако до сих пор об этом не сообщалось.

Журналисты при поиске по фамилии Севастиди обнаружили в базе данных суда карточку дела, при этом в самой карточке имени осужденной нет.

Дело было рассмотрено 3 марта 2016 года судьей Владимиром Кобзевым.

Адвокат Павлов добивается освобождения Севастиди. Он отметил, что в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией — в частности, указаны номера воинских частей и виды техники, которую перевозили по железной дороге.

«С точки зрения информационной значимости сведений ее смс, если сравнить с приговором, — как капля и море», — сказал Павлов.