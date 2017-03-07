Путин помиловал россиянку, осужденную за sms о военной технике перед вторжением РФ в Грузию
Президент России Владимир Путин помиловал россиянку, которую осудили за смс о военной технике перед российским вторжением в Грузию в августе 2008 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента РФ.
«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы», - говорится в указе президента.
Документ вступает в силу через пять дней со дня его официального опубликования.
Гражданка России Оксана Севастиди приговорена к семи годам заключения по обвинению в государственной измене. Поводом для уголовного преследования послужили несколько sms-сообщений, которые она отправила в 2008 году, незадолго до войны с Грузией.
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Об уголовном деле Севастиди рассказал адвокат Иван Павлов, который защищает осужденную.
Краснодарский краевой суд вынес ей приговор еще в марте 2016 года, однако до сих пор об этом не сообщалось.
Журналисты при поиске по фамилии Севастиди обнаружили в базе данных суда карточку дела, при этом в самой карточке имени осужденной нет.
Дело было рассмотрено 3 марта 2016 года судьей Владимиром Кобзевым.
Адвокат Павлов добивается освобождения Севастиди. Он отметил, что в приговоре подробно описаны события, которые предшествовали войне с Грузией — в частности, указаны номера воинских частей и виды техники, которую перевозили по железной дороге.
«С точки зрения информационной значимости сведений ее смс, если сравнить с приговором, — как капля и море», — сказал Павлов.