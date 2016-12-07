Украина инициировала обсуждение российского вторжения в Грузию в Совбезе ООН

На просьбу Украины Совет Безопасности ООН рассмотрел на закрытых консультациях ситуацию в Грузии. Об этом украинская делегация в ООН сообщила в Twitter.

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"Сегодня в Совете безопасности ООН Украина осудила так называемое соглашение между Россией и оккупационным режимом Сухуми о создании объединенной группы войск", - говорится в сообщении.

Today in #UNSC#Ukraine condemned so-called "agreement" between #Russia and Sokhumi regime on establishment of Joint Group of Armed Forces. pic.twitter.com/ard1gHVRpp — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2016

В "Твиттере" украинской миссии в ООН также сообщается, что российская делегация заблокировала "нейтральные выводы для прессы", которые должны быть согласованы вслед за решениями о том, что Россия должна уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии.

Although @RussiaUN blocked neutral press following elements today's AOB, it must respect sovereignty and territorial integrity of #Georgia. pic.twitter.com/rbfEzwZhzE — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 7, 2016

Они предусматривали, что "члены Совбеза подтвердили полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в ее международно признанных границах".

"Российская делегация заблокировала такое предложение (элементы для прессы принимаются консенсусом в Совете Безопасности), тем самым в очередной раз подтвердив отсутствие уважения принципов Устава ООН", - сказал представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в комментарии "Левому берегу".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 августа 2008 года российские военные вошли в Грузию после попытки Тбилиси восстановить контроль над самопровозглашенными республиками Южная Осетия и Абхазия. В результате 5-дневной войны Россия признала независимость этих двух грузинских регионов и ввела дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира, за исключением России, Венесуэлы, Никарагуа и Науру, признают эти регионы территорией Грузии, оккупированной Россией. По официальным данным грузинских властей, в результате событий 2008-го погибли более 400 человек, более 2 тысяч были ранены.