Трамп обеспокоен: Белый дом расследует утечки телефонных разговоров президента США с мировыми лидерами

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает The Hill.

«Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит», - заявил он.

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По словам представителя Белого дома, некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы.

"Трамп обеспокоен тем, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности", - отметил Спайсер.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.