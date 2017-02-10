Трамп обеспокоен: Белый дом расследует утечки телефонных разговоров президента США с мировыми лидерами
09:26, 10 февраля 2017Мир
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Белый дом заявил о начале расследования случаев утечки информации о содержании телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с мировыми лидерами.
Трамп / REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает The Hill.
«Мы расследуем ситуацию, да, нас это очень беспокоит», - заявил он.
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По словам представителя Белого дома, некоторые из этих утечек нарушают действующие протоколы и законы.
"Трамп обеспокоен тем, что детали его бесед с высокопоставленными лицами становятся достоянием гласности", - отметил Спайсер.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в утечках информации о его телефонных разговорах с иностранными лидерами виновны люди экс-президента США Барака Обамы.
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