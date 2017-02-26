В Москве пройдет Марш памяти Бориса Немцова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, акция согласована с мэрией Москвы. Предполагается, что в мероприятии примет участие до 30 тыс. человек.

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Сбор участников марша – в 12.00 по киевскому времени на Страстном бульваре, откуда участники через час отправятся по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам пройдут к проспекту Академика Сахарова.

Цель марша – почтить память Немцова в связи с 2-ой годовщиной его убийства, «выразить солидарность и поддержку идеям, демократическим ценностям и целям деятельности» политика. В частности, осудить политические репрессии и нарушение прав человека в России.

Как сообщил УНИАН российский адвокат Марк Фейгин, на марше будет отдельная колонна людей, выступающих против репрессий в отношении граждан Украины.

«Мы собираемся пройти в Марше его памяти колонной друзей, выступающих против репрессий в Крыму и за освобождение украинских политзаключенных. Это не отдельное мероприятие или группа людей, мы вместе со всеми участниками Марша отдаем дань памяти Бориса Ефимовича. Уверены, что будь Борис Немцов жив, он не только поддержал бы нас, но и присоединился к нашим требованиям. Его убили еще и потому, что он публично выступал против войны с Украиной и в поддержку преследуемых украинцев. Лучшей памятью о Борисе будет продолжение этой борьбы и ее результат»,- сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

После смерти политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.