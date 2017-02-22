В докладе Amnesty International о ситуации в мире похвалили Порошенко за гей-парад

Авторы доклада зафиксировали рост агрессивной политики во всем мире, пишет Русская служба Би-би-си.

Президент Украины Петр Порошенко заслужил похвалу со стороны Amnesty за проведенный при поддержке властей Киева в июне 2016 года гей-парад.

При этом правозащитники раскритиковали Украину в связи с боевыми действиями на востоке страны.

"Власти Украины и самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными", - сказано в ежегодном отчете.

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К сдвигам в глобальной политике, произошедшим в 2016 году, Amnesty International относит избрание президентом США Дональда Трампа, "брексит" в Великобритании и политику в отношении мигрантов с Ближнего Востока. Эти сдвиги негативно сказались на ситуации с правами человека, говорится в 170-страничном докладе.

Для описания проблемы правозащитники использовали термин, ранее не встречавшийся в их ежегодных докладах, - "политика демонизации".

"2016-й стал годом, когда слишком многие политики стали прибегать к пагубным и сеющим рознь манипуляциям с коллективной идентичностью", - заявил генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти.

По мнению правозащитников, в 2016 году политики во всем мире использовали "язык вражды", и это было сопостовимо с уровнем агрессивной риторики 1930-х годов.

Критике Amnesty International подвергся и предшественник Трампа на посту президента США.

"Барак Обама оставляет после себя наследие, включающее множество прискорбных провалов в деле защиты прав человека: расширение секретной программы ЦРУ по нанесению ударов с беспилотников и развитие колоссального механизма по внедрению массовой слежки, разоблаченного Эдвардом Сноуденом", - говорится в докладе.

Кроме Трампа приверженцами "политики демонизации" Amnesty International назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Филлипин Родриго Дутерте.

В неуважении к правозащитным институтам в 2016 году уличили даже премьер-министра Великобритании Терезу Мэй - из-за ее заявления о том, что Европейская конвенция по правам человека сделала британцев менее защищенными.

Президент России Владимир Путин в докладе обозначен как политик, продолжавший пользоваться популярностью, но вместе с тем и продолжавший разрушать в стране гражданское общество.