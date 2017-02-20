Большинство россиян одобряют поддержку Кремлем боевиков "Л/ДНР" - опрос
Большинство жителей России одобряют действия российской власти по поддержке террористических группировок "ДНР" и "ЛНР", действующих на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Почти четверть опрошенных респондентов (24%) предлагают признать независимость временно оккупированных территорий, 18% - принять в состав РФ, 8% - говорят о помощи в расширении автономии, оставаясь в составе Украины.
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Только 4% предлагают помочь украинским властям восстановить контроль над территорией, а 36% выбирают позицию нейтралитета.
В то же время 12% респондентов считают, что России следует прекратить поддержку боевиков ради улучшения отношений с Украиной и Западом, 59% уверены, что этого делать не следует.
Опрос проводился 5-6 февраля 2017 года. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.