На карте мира появится новая непризнанная республика Арцах: в МИД Украины уже отреагировали на "референдум"

Согласно сообщениям, теперь непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" сменит название на Республику Арцах, за что проголосовало большинство участников "референдума", передает Радио Свобода.

Также во время "конституционного референдума" поднимали вопрос о перераспределении полномочий фактической власти региона: большинство высказалось в пользу чисто президентской модели.

После внесения изменений в "конституцию" региона в системе его фактической власти исчезнет должность премьер-министра, "министров" назначать и управлять ими непосредственно фактический президент.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что наша страна не признает "референдум", который состоялся 20 февраля 2017 года на территории Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики и считает его нелегитимным.

Отмечается, что "референдум является нарушением Конституции Азербайджанской Республики и международного права и не имеет правовых последствий.

"Позиция Украины относительно нагорно-карабахского конфликта остается неизменной и заключается в безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах", - подчеркнули в МИД.

Читайте такжеКонфликт в Карабахе: президенты Армении и Азербайджана проведут переговоры в Вене

Нагорный Карабах, автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне по национальности, односторонним образом провозгласил в 1991 году "независимость" в ходе противостояния конца 1980-х и войны 1990-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения: хотя Ереван вместе со всем миром формально не признал самопровозглашенной "независимости" региона, он фактически предоставляет ему широчайшую поддержку.

Вследствие конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Азербайджан сейчас не контролирует не только подавляющую часть самого Нагорного Карабаха, но и некоторые прилегающие к нему территории, которые никогда не входили в состав автономии, – всего около 20% своей международно признанной территории.