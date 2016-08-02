На каждом доме есть следы от пуль: жизнь в зоне замороженной войны - The Guardian

В статье Амалии Иллгнер под названием "На каждом доме есть следы от пуль: жизнь в зоне замороженной войны", опубликованной на сайте газеты The Guardian, пишется о том, что внучка Анжелы Айвазян выходила из детского сада, когда началась стрельба. Как только пятилетняя девочка услышала выстрелы, она пригнула голову и побежала прямо домой. "Она умная девочка", - говорит Айвазян, - "она знала, что нигде нельзя останавливаться".

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На этот раз никто не пострадал, но все знают, что в Мовсесе, крошечной деревне в северо-восточной части Бердского района Армении, снайперы будут стрелять снова. Как говорит Айвазян, "это только вопрос времени".

Для семей в Мовсесе, эта атака в конце июля – часть повседневной жизни. Деревня находится всего в 300 метрах от границы с Азербайджаном, и местные жители говорят, что 90% их села находится под круглосуточным наблюдением с азербайджанского поста на востоке, большое количество домов – в пределах видимости снайперов.

Арарат Авалян, мэр Мовсеса, жил в деревне все свои 55 лет. "Вряд ли здесь можно найти человека, на доме которого нет следов от пуль", - говорит он. Его дом обстреляли в сентябре прошлого года. "Они просто беспорядочно стреляют. Они знают, что здесь живут люди, поэтому, по крайней мере, кому-нибудь они навредят".

Армения и Азербайджан, две соседние бывшие советские страны, находятся в состоянии войны в течение почти 30 лет из-за спорного района Нагорный Карабах. Технически сейчас Карабах – часть Азербайджана, но после распада Советского Союза им управляло этническое армянское правительство. Обе стороны потеряли сотни солдат, а в апреле этого года между двумя странами произошли тяжелейшие столкновения после перемирия 1994 года.

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Для местных жителей, проживающих в деревнях на спорной границе, жизнь становится все более трудной с каждым возобновлением боевых действий.

Анаит Бадалян руководит Женским ресурсным центром Берда, организацией, принимающей на работу женщин для производства традиционных вещей ручной работы. Она исследует воздействие конфликта на психику. Она говорит, что более 86% женщин страдают от проблем с психическим здоровьем, таких как депрессия, стресс, такое нейропсихологическое состояние связано с тяготами жизни на границе.

Айвазян говорит, что ее жизнь наполнена постоянным стрессом. Ее муж 22 года служил на передовой линии, прежде чем уйти на пенсию, а теперь в армии и ее сын. Когда они на службе, мужчины могут отсутствовать в течение двух с половиной месяцев. У Анжелы Айвазян проблемы со сном, она переживает за своего сына, особенно после того, как последствия боев задели нервы на его лице. Ему сложно контролировать рот и у него ухудшается зрение.

Кима Алипян живет рядом, дальше по единственной дороге, которая проходит через Мовсес, мимо школы, рядов магазинов, за которыми дети играют камнями под палящим солнцем. Она устало показывает пулю, которая осталась в стене ее спальни. "Август прошлого года был сумасшедшим, ежедневно в 7 вечера они начинали стрелять. Если однажды в 7 часов вечера они не стреляли, мы задавались вопросом: "Почему они не стреляют?" Мы так привыкли к этому.

"Столько лет уже прошло, а мы все там же. Я так устала от этого. Наши дети выросли в такой атмосфере, и так же растут наши внуки. Лучше не становится, все только хуже".

До войны с Азербайджаном, и последующей экономической блокады границы, в городах и деревнях в Берде было много процветающих заводов по производству вина, консервов, табака, ковров, в основном, там работали местные женщины. После перемирия 1994 года заводы оставались закрытыми. В настоящее время, более половины местных женщин безработные, и надежда на стабильный доход появится лишь в том случае, если их мужья присоединятся к вооруженным силам или эмигрируют в Россию.

Сегодня население Мовсеса составляет 2 156 человек, но, по оценкам Авалян, примерно 300-400 человек уедут в Россию в этом году. "Такая ситуация в каждой семье, нет рабочих мест, поэтому они уезжают", - говорит Айвазян.

Айвазян однажды также пыталась уехать. "Несколько лет назад я ездила в Москву, чтобы найти работу, я была там четыре месяца, но мне было слишком сложно находиться вдали от Армении, Мовсеса, моего дома. Я потеряла восемь килограммов, я просто не могла там жить. Здесь мой дом, вот, что я знаю точно".

Вместе с другими соседками Тагуи Адамян и Асмик Закинян, Айвазян намерена остаться, сохранить свою деревню и обеспечить свою семью.

Работая в женском центре Берда, они используют полученные в детстве навыки вязания крючком, чтобы производить и продавать изысканно связанные игрушки и рождественские украшения. "Я вяжу с пяти лет, меня научила моя бабушка, вскоре я вязала вещи для друзей, семьи, соседей", - говорит Айвазян.

Анаит Бадалян сотрудничает с Тимоти Стрейтом, руководителем Фонда развития Родины. Она видела большой потенциал в развитии ремесел и знала, что сможет найти экспортный рынок для них. Прямо сейчас, Айвазян делает десятки снеговиков для отправки в Соединенные Штаты.

"Когда я делаю снеговиков, я всегда думаю, что никогда не могла себе позволить поехать в Америку или отправиться в путешествие или еще что-нибудь, но теперь, с моими снеговиками, я в некотором роде могу поехать в те места, которых не могла увидеть", - говорит она.

Теперь у женщин больше заказов, чем они могут выполнить. "Но мы хотим большего, и мы продолжаем получать больше, мы все делаем очень быстро, наши работы просто улетают!" - говорит Алипян.

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Ежедневное вязание крючком помогает Анжеле Айвазян отвлечься от проблем и стресса деревенской жизни и позволяет заработать достаточно денег на жизнь. "Мое вязание – это больше чем хобби или работа, это моя жизнь".