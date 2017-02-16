В Пакистане смертник взорвал себя в одном из храмов: погибли 70 человек, еще 150 ранены

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Более 150 человек получили ранения, многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что этот взрыв стал самым смертоносным в стране с начала этого года. Взрыв произошел в городе Сехван-Шариф в провинции Синд.

Смертник взорвал себя в мавзолее философа и поэта Лалы Шахбаза Каландара - это один из самых популярных храмов страны.

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Взрыв произошел, когда в храм собрались верующие для вечерней молитвы.

Местные медицинские учреждения не справляются с большим числом жертв. Пострадавших переправляют в больницы в другие города страны.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Исламское государство". В среду в стране произошло еще два взрыва, организованных смертниками, в которых погибли как минимум семь человек.

В понедельник при взрыве в городе Лахор погибли по меньшей мере 13 человек, а ранения получили более 100 человек.

За эту атаку на себя ответственность взяла группировка "Джамаат-ур-Ахрар", которая является подразделением "Талибана".