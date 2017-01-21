В Сирии в результате взрыва в лагере беженцев погибли 11 человек

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате взрыва погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых - семья с двумя детьми,

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Еще четверо погибших - бойцы с востока Сирии, которые боролись против радикального "Исламского государства" (ИД).

По информации центра, число жертв может возрасти - несколько раненых находятся в критическом состоянии.

О потерях среди граждан Иордании данных нет, ответственность за взрыв пока никто не взял.

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Иордания закрыла границу с Сирией в июне 2016 года. Причиной стал теракт ИГ, в котором погибли семь иорданских солдат. Гуманитарную помощь к лагерю поставляет ООН, осенью прошлого года правозащитники назвали условия содержания там "адскими".