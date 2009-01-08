Самым дорогим городом в мире признана Луанда

Столица Анголы - Луанда - признана самым дорогим городом в мире, обогнав Токио, говорится в исследовании лондонской консалтинговой компании ECA International.

Материалы исследования подготовлены на основе анализа корзины из 125 потребительских товаров и услуг, в которых обычно нуждаются специалисты, работающие за рубежом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Данные приведены по 270 городам планеты. Основная причина неоправданно высоких цен на товары и услуги в Луанде - невероятные проволочки с обработкой грузов в ее океанском порту, а также инфраструктура, почти полностью разрушенная тремя десятилетиями гражданской войны.

Баснословные прибыли, которые иностранные компании получают в Анголе за счет добычи нефти и алмазов, создают повышенный спрос на жилье высокого качества, дорогие автомобили и рестораны, одежду и обувь. Однако большинство ангольцев живут в крайней нищете, и предложение может быть ориентировано на тонкую прослойку своих и иностранных богачей. Отсюда и непомерные цены: в стране по-прежнему небезопасно и сложно передвигаться по суше, безопасно пить воду можно только из бутылок, почти все продовольствие – импортное, отмечает NEWSru.

Поэтому литр молока может стоить три доллара, аренда двухкомнатной квартиры - 7 тысяч долларов в месяц в Луанде - городе, рассчитанном на 500 тысяч человек, но теперь за счет беженцев вмещающем 5 млн. человек.